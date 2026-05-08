Arezzo ospita una mostra che celebra il centenario di Unoaerre, azienda nota per la produzione di gioielli in oro. L’evento unisce arte e tradizione, con installazioni che esplorano il legame tra l’oro e il cosmo. Parallelamente, si svolgono iniziative di realtà virtuale rivolte a ospedali e scuole, con l’obiettivo di integrare tecnologia e formazione. La manifestazione si svolge nel centro storico, coinvolgendo artisti e professionisti del settore.

? Domande chiave Come può l'oro collegare la nostra storia alla nascita dell'universo?. Cosa accade quando la realtà virtuale entra negli ospedali e nelle scuole?. Perché lo scontro tra stelle di neutroni ha creato la materia preziosa?. Come trasforma la tecnologia digitale la percezione del tempo in mostra?.? In Breve Installazione di Felice Limosani presso Palazzo della Fraternita dei Laici fino all'8 giugno.. Origini dell'oro legate alla kilonova identificata dagli interferometri Ligo e Virgo nel 2017.. Versione VR dell'opera destinata a scuole e ospedali come supporto terapeutico e didattico.. Azienda fondata nel 1926 da Carlo Zucchi e Leopoldo Gori oggi gestita dai Squarcialupi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arezzo, l’oro incontra il cosmo: Unoaerre celebra 100 anni con l’arte

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