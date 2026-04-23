Arezzo stadio esaurito e grande attesa Nel pregara suona Pau per i 100 anni di Unoaerre

Arezzo si prepara per una partita decisiva che si terrà domenica alle 14.30. Il pubblico ha riempito lo stadio, creando un’atmosfera di grande fermento. Prima del calcio d’inizio, il concerto di Pau ha accompagnato l’evento, celebrando i 100 anni di Unoaerre. La sfida tra la squadra locale e la Torres rappresenta un momento cruciale, con gli amaranto in cerca di una vittoria che potrebbe portare alla promozione in serie B.

Attesa spasmodica in città per la partitissima Arezzo-Torres di domenica (ore 14.30), che per gli amaranto potrebbe significare promozione in serie B. I biglietti per curva sud, tribuna laterale e tribuna centrale sono esauriti da giorni e oggi dalle ore 16 ne verranno messi in vendita altri 550.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate UNOAERRE celebra 100 anni con Felice Limosani L’installazione immersiva, Polvere di Stelle, sarà inaugurata il 9 maggio negli spazi del Palazzo della Fraternita dei Laici di Arezzo. Arezzo-Ravenna, amaranto al match point per la B. Stadio esaurito, giornata da recordArezzo, 1 marzo 2026 – L’Arezzo vuol mettere un’ipoteca definitiva sulla vittoria del campionato, il Ravenna per riaprire con prepotenza la corsa al... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Bandiere ovunque e stadio esaurito: domani la riunione per i biglietti. Meno 6 alla Partita; Vittoria a Pineto, l’Arezzo a 90’ dalla serie B; Tritone crestato, Trump e i nostri candidati, vini e nuovi bidoni; Arezzo corre, l’Ascoli rincorre (ma non molla): resa dei conti finale. Arezzo-Ravenna, amaranto al match point per la B. Stadio esaurito, giornata da recordArezzo, 1 marzo 2026 – L’Arezzo vuol mettere un’ipoteca definitiva sulla vittoria del campionato, il Ravenna per riaprire con prepotenza la corsa al primo posto e scompaginare i piani della capolista. lanazione.it Arezzo-Torres, la sfida che vale una stagione... per entrambe. Ampliata capienza dello stadioUna gara che vale molto più di tre punti, quella che si giocherà domenica al 'Città di Arezzo', in occasione dell'ultima. tuttomercatoweb.com Chiesa della Collegiata Castiglion Fiorentino Arezzo #Gianfranco Bardelli - facebook.com facebook Finali 20.30: Ascoli di misura, l'Arezzo cala il poker. Bene Campobasso e Ternana x.com