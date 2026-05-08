Ad Arezzo, il dibattito pubblico si svolge principalmente sui commenti di Facebook, dove si mescolano volantini cartacei, meme contraffatti e grafiche datate. La confusione tra i diversi mezzi e lo stile degli interventi rende difficile distinguere le informazioni affidabili da quelle infondate. La discussione si sviluppa in un contesto caratterizzato da post e immagini che sembrano provenire da epoche diverse, creando un quadro complesso e poco lineare.

Tra volantini veri, meme falsi e grafica da centro stampa del 2004, ad Arezzo nessuno capisce più dove finisca la politica e inizi il gruppo Facebook AREZZO – Dopo il volantino elettorale in bengalese lanciato da Forza Italia per intercettare il voto della comunità straniera, ad Arezzo è scoppiata la fase due del panico identitario: quella in cui nessuno distingue più la propaganda ufficiale dai meme fatti nei commenti Facebook alle undici di sera. Tutto nasce dal santino elettorale del candidato Abi Rasel, condiviso online e immediatamente trasformato in terreno di scontro tra elettori, ex elettori, anti-elettori e soprattutto persone che non votano da vent’anni ma sotto i post politici scrivono comunque “VERGOGNA”.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo: il vero dibattito è nei commenti Facebook

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