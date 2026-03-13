In vista delle prossime elezioni comunali di Arezzo, la fibrillazione nel gruppo di Forza Italia si fa sentire con dichiarazioni contrastanti. La consigliera comunale Meri Stella Cornacchini ha pubblicato un post su Facebook che ha attirato l'attenzione, mentre Mennini ha espresso il suo dissenso riguardo a un possibile dibattito sulla piattaforma social. La discussione riguarda la composizione delle liste in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Ad aprire la polemica un post della consigliera comunale uscente, il coordinatore provinciale: "C'è fermento, siamo attrattivi e aperti. Ma le discussioni le facciamo all'interno del partito" Un post facebook della consigliera comunale di Forza Italia Meri Stella Cornacchini non è èassato inosservato nella giornata di oggi e lascia intendere quanta fibrillazione ci sia in queste ore sulla composizione delle liste in vista delle prossime elezioni comunali di Arezzo. Forza Italia, al pari di tutti gli altri partiti della coalizione di centrodestra, sosteien il candidato Marcello Comanducci. Oggi Cornicchini ha scritto: “Per amare... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Temi più discussi: Elezioni, fibrillazione in Forza Italia. Cornacchini: C'è chi vuol salire sul carro. Mennini: No al dibattito su facebook; Agrigento al bivio di maggio: la febbre delle liste tra corsa contro il tempo e grandi elettori; Rimpasto, inchieste, flop all'Ars: maggioranza in fibrillazione; Catanzaro, presentate le liste dei candidati al Consiglio provinciale – TUTTI I NOMI.

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