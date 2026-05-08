La Procura della Figc attende la conclusione delle indagini del PM Ascione prima di procedere con eventuali azioni. Nel frattempo, le indagini sul caso Arbitropoli proseguono presso la procura di Milano. La questione riguarda squalifiche che, al momento, non hanno avuto effetti concreti sui soggetti coinvolti. Non sono stati ancora definiti eventuali provvedimenti disciplinari o conclusioni ufficiali.

La Procura della Figc aspetta la chiusura delle indagini del PM Ascione prima di aprire un eventuale fascicolo Il lavoro della Procura di Milano sul caso Arbitropoli va avanti. Oggi sono stati ascoltati l’ex presidente dell’AIA Zappi, l’attuale designatore Tommasi e l’addetto agli arbitri dell’Inter Schenone. Tutti come persone informate sui fatti, dal momento che nessuno di loro ad oggi risulta indagato per il reato di frode sportiva contestato invece a Rocchi e Gervasoni. Ci saranno conseguenze per la Giustizia Sportiva? Arbitropoli – Grafica Calciomercato.it Per il momento è presto per rispondere a questa domanda. Il PM Ascione ha chiesto...🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Arbitropoli, rischio tempi lunghi: “Squalifiche senza effetti”

CASO ROCCHI: RISCHIO VAROPOLI

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