Crisi infermieristica e futuro del Ssr | confronto con l’OPI Messina

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Messina ha annunciato che martedì 10 marzo alle 10:00 si terrà una conferenza stampa presso la sede di via Lodi, Palazzo Visconti. L’incontro coinvolgerà rappresentanti dell’OPI e si concentrerà sulla crisi che interessa il settore infermieristico e sulle sfide future del Sistema sanitario regionale. La discussione si focalizzerà sull’importanza di strumenti e riconoscimenti adeguati per il personale.

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche promuove il 10 marzo l'iniziativa su lauree, assistenza e codice deontologico, per discutere prospettive e criticità della sanità siciliana Non basta avere le competenze: servono strumenti, riconoscimento e nuove strategie. Parte da qui l’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Messina, che martedì 10 marzo alle ore 10:00 aprirà le porte della sede di via Lodi, Palazzo Visconti, per una conferenza stampa dai toni chiari e senza reticenze sul presente e il futuro della professione infermieristica e del sistema sanitario regionale. MessinaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

