Apre Casa Aperol | un marchio che ha fatto la storia della città

A Padova è stata inaugurata “Casa Aperol”, uno spazio promosso dal noto marchio veneto. Aperol, legato alla città fin dal 1919, quando venne presentato per la prima volta al pubblico durante la Fiera Campionaria, ha deciso di aprire questa struttura nella stessa località. L'apertura rappresenta un nuovo punto di riferimento per il marchio, che ha una lunga storia nella città.

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Il comune di Padova presenta “Casa Aperol” promossa dal brand veneto Aperol, storicamente legato alla città di Padova, dove nel 1919, in occasione della Fiera Campionaria, il prodotto venne presentato per la prima volta al pubblico. Il cuore dell’iniziativa è il rapporto tra la città e uno dei.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Casa Aperol apre a Padova: un luogo d’incontro tra storia e innovazioneIl simbolo dell’aperitivo italiano nel mondo e brand che ha reso lo Spritz un’icona globale, celebra le proprie origini con un nuovo progetto... Canzonissima, annunciato tributo a una figura che ha fatto la storia della musica e della tv italianeIl sabato sera di Rai Uno torna con Canzonissima, ma la seconda puntata si aprirà con un passaggio dal tono diverso da quello della festa. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Casa Aperol apre a Padova: un luogo d’incontro tra storia e innovazione; Casa Aperol accende Padova: alle origini dello Spritz tra esperienza, territorio e autenticità; Aperol celebra le origini con Casa Aperol a Padova; Aperol torna a Padova con Casa Aperol e la nuova bottiglia. Casa Aperol apre a Padova: un luogo d’incontro tra storia e innovazioneVenerdì 8 maggio l’onda arancione di Aperol coinvolgerà tutto il centro cittadino con l’inaugurazione in Piazza della Frutta di Casa Aperol, uno spazio immersivo dedicato alla storia del brand, che ... padovaoggi.it Aperol torna a Padova con Casa Aperol e la nuova bottigliaAperol inaugura Casa Aperol a Padova l'8 maggio: spazio esperienziale, nuova bottiglia e progetto di tutela del patrimonio storico cittadino. horecanews.it E ABBIAMO IL VINCITORE! Durante il nostro immancabile Spritz Day del giovedì al Bar Bacama, qualcuno si è portato a casa il fantastico premio Aperol! Guarda il video e scopri chi è il fortunato/a della serata Il vincitore dovrà presentarsi pres - facebook.com facebook CRONACA PER L'IMPRESA - Aperol inaugura Casa Aperol a Padova l'8 maggio: spazio esperienziale, nuova bottiglia e progetto di tutela del patrimonio storico cittadino. #horeca #foodservice horecanews.it/aperol-torna-a… x.com