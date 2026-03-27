Canzonissima annunciato tributo a una figura che ha fatto la storia della musica e della tv italiane

Nella seconda puntata di Canzonissima, in programma sabato sera su Rai Uno, sarà trasmesso un tributo dedicato a una figura che ha segnato la musica e la televisione italiane. La puntata si aprirà con un segmento che si discosta dall’atmosfera festiva tipica del programma, introducendo un momento di riflessione dedicato a questa personalità. La scelta è stata comunicata dagli organizzatori prima della messa in onda.

Il sabato sera di Rai Uno torna con Canzonissima, ma la seconda puntata si aprirà con un passaggio dal tono diverso da quello della festa. Accanto alla gara e allo spettacolo, la serata vivrà infatti con un momento più raccolto, legato alla scomparsa di una grande figura del mondo dello spettacolo italiano. Un lutto che ha colpito anche la tv. La notizia è arrivata poco fa con le anticipazioni su quello che vedrà il pubblico. Anche il programma condotto da Milly Carlucci si unirà così al ricordo di un personaggio scomparso da poco e che ha lasciato il segno nella tv italiana. Un omaggio collocato all’inizio della puntata, prima delle esibizioni e della gara. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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