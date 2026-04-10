A4 Holding approvato il bilancio 2025 tra stabilità e crescita | aumentano traffico e investimenti

A4 Holding ha approvato i bilanci al 31 dicembre 2025 delle società del gruppo. I ricavi risultano stabili rispetto all’anno precedente, mentre la redditività operativa ha registrato un leggero aumento. A livello di traffico e investimenti, sono stati rilevati segnali di crescita. Il bilancio evidenzia un andamento complessivamente stabile con alcuni segnali di miglioramento nei risultati economici.

A4 Holding ha approvato i bilanci d’esercizio al 31 dicembre 2025 delle società del gruppo, confermando un andamento complessivamente stabile sotto il profilo dei ricavi e in lieve crescita per quanto riguarda la redditività operativa. La società, parte del gruppo Abertis e concessionaria di 236. 🔗 Leggi su Veronasera.it Hera, un miliardo di investimenti e 2,1 miliardi "restituiti" al territorio: approvato il bilancio 2025Il bilancio approvato dal Cda segna un balzo del 20% negli interventi su ambiente e reti. Approvato il bilancio 2025, A2A punta 23 miliardi sul futuro: “Più energia agli investimenti”Brescia, 18 marzo 2026 – Investimenti in crescita, ricavi in aumento e una struttura finanziaria che si rafforza nonostante uno scenario energetico... Temi più discussi: Alla guida non fare lo sbronzo: la campagna di A4 Holding per Vinitaly and the City; A Vinitaly and the City presente A4 Holding con Alla guida non fare lo sbronzo; A4: nuovo parco fotovoltaico; Rossano Veneto, FdI si stringe attorno a Berton. I messaggi di Donazzan e Rucco. Alla guida non fare lo sbronzo: la campagna di A4 Holding per Vinitaly and the CityLa holding autostradale, per il quarto anno consecutivo, svolge il ruolo di Road Safety Partner durante il fuori salone di Vinitaly, durante il quale promuoverà la sua campagna per sensibilizzare il p ... veronasera.it A4 Holding: 2026 inizia con aumenti su tratto Padova-Brescia e A31A4 Holding informa che, a partire da oggi, 1 gennaio 2026, il Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha riconosciuto un aumento medio dell'1,50% dei pedaggi per il transito sulle ... ansa.it Fari sulla holding dei raggiri hi-tech, tra i nuovi indagati c’è anche “il polacco” - facebook.com facebook Mundys incrementa la sua quota nel Tunnel della Manica: la holding salirà fino al 25% del capitale di Getlink. #Mundys #Infrastrutture #Eurotunnel x.com