Quando le luci dell' Ariston si spengono comincia la gara più importante | quella della solidarietà Attraverso la vendita dei cimeli più amati da quelli di J-Ax a quelli di Rose Villain il pubblico può sostenere il progetto di ActionAid
Il Festival di Sanremo si conclude con un gesto di solidarietà, causato dalla vendita di cimeli degli artisti. I fan possono acquistare oggetti firmati da J-Ax, Rose Villain e altri, per sostenere ActionAid. Questa iniziativa permette di raccogliere fondi destinati a progetti umanitari in tutto il mondo. Durante la manifestazione, i ricavati delle aste vengono devoluti alle associazioni che lavorano per migliorare le condizioni di vita delle persone più vulnerabili. La vendita dei memorabilia continua anche dopo la fine del festival.
I l Festival di Sanremo non è solo la gara canora più attesa dell’anno, ma un immenso palcoscenico dove lo stile e i messaggi sociali si intrecciano sotto i riflettor i. La kermesse ligure, infatti, da anni ha smesso di limitarsi soltanto a far cantare l’Italia, ma attiva anche una serie di iniziative parallele che portano i protagonisti del palco ben oltre i confini della pura competizione musicale. Per questa edizione, in partenza martedì 24 febbraio, il cuore pulsante di queste attività sarà un’asta benefica che trasformerà gli oggetti di culto degli artisti in risorse vitali. I Big di Sanremo 2026: l’elenco completo dei protagonisti X Leggi anche › Testi dall’amore al nonsense, il significato delle 30 canzoni di Sanremo 2026 Sanremo solidale, un ponte tra l’Ariston e l’Uganda.🔗 Leggi su Iodonna.it
