Apple ha stipulato un contratto di fornitura triennale con Samsung Display per i pannelli OLED flessibili destinati a un nuovo modello di smartphone pieghevole. L’accordo prevede che Samsung fornisca esclusivamente i componenti necessari per questa linea di dispositivi, senza ulteriori dettagli sui termini economici o sui modelli coinvolti. La collaborazione tra le due aziende si estende così per un periodo di tre anni.

Apple ha siglato un accordo di fornitura esclusiva con Samsung Display per i pannelli OLED flessibili del suo futuro smartphone pieghevole, un patto che durerà tre anni. Il progetto per il dispositivo pieghevole di Cupertino è in fase conclusiva, nonostante si parli di possibili slittamenti della data di lancio che potrebbero spostare l’uscita al prossimo anno. Questa mossa strategica garantisce a Samsung un flusso economico imponente, consolidando il ruolo del gruppo sudcoreano come partner indispensabile. Il monopolio tecnologico dei display flessibili. L’esclusività triennale non è stata una concessione casuale, ma una richiesta esplicita di Samsung Display. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - iPhone pieghevole: Apple blindato l’accordo triennale con Samsung

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