Apple e l’IA su iPhone la WWDC26 parte l’8 giugno

(Adnkronos) – Cupertino ha rotto gli indugi fissando l'appuntamento più atteso dal mondo della programmazione. La Worldwide Developers Conference 2026 si svolgerà dall’8 al 12 giugno, mantenendo la collaudata formula che alterna la diffusione globale dei contenuti digitali a un momento celebrativo in presenza presso la sede centrale in California. L'evento di apertura di lunedì. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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