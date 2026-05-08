Appartamenti una villa una pizzeria e l' albergo del ritiro dell' Udinese | gli affari immobiliari all' asta a Udine

A Udine, diverse proprietà, tra cui appartamenti, una villa, una pizzeria e un albergo legato al ritiro dell'Udinese, sono state messe all'asta negli ultimi tempi. Le aste giudiziarie immobiliari sono diventate un’opzione sempre più frequentata da chi cerca di acquistare immobili a prezzi inferiori rispetto alle quotazioni di mercato. La procedura coinvolge numerose strutture e rappresenta un canale alternativo per gli investitori e i privati.

Negli ultimi anni le aste immobiliari giudiziarie sono diventate un canale sempre più osservato da chi desidera acquistare casa a un prezzo inferiore rispetto al mercato tradizionale. Il motivo è legato al numero crescente di immobili che arrivano in vendita forzata: spesso dietro ci sono mutui.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Notizie correlate

Il boom del mercato, gli affari all'asta e una cassaforte da capogiro. Chi sono i re dei Rolex in UmbriaIl mercato degli orologi di lusso è sempre più fiorente e coinvolge anche l’Umbria.

Il boom del mercato, gli affari all'asta e una cassaforte da capogiro. Chi sono i re dei Rolex di PerugiaIl mercato degli orologi di lusso è sempre più fiorente e coinvolge anche l'Umbria.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: L'appartamento Anni 70 progettato da Ico e Luisa Parisi a St. Moritz è la fotografia di un'epoca; Occupa un appartamento dell'Ater entrando da una finestra e quello adiacente con un buco nel muro, sequestrati; Nathalie Droulers: Progettiamo un lusso pulito anche se a volte poi i clienti rovinano tutto; Livorno, da beni religiosi ad appartamenti e b&b di lusso: a Montenero rinasce il soggiorno mariano – Il progetto.

Una villa, due appartamenti: serve un contatore o due?Se il lettore si riferisce all’energia elettrica, prima di rispondere alla domanda bisogna chiarire il concetto di unità di consumo. L’unità di consumo (UC) è, ai sensi della regolazione di Arera, ... repubblica.it

Destinati ad arginare l’emergenza abitativa due appartamenti e una villa confiscati alla mafiaConfiscati alla criminalità organizzata, due appartamenti della frazione Redecesio saranno messi a disposizione delle famiglie bisognose nell’ambito dei piani di contrasto all’emergenza abitativa. ilgiorno.it

«La situazione è ormai invivibile. Su due palazzi, quindi sedici alloggi, ne sono abitati solo quattro. Gli altri appartamenti, vuoti da anni, sono stati presi d’assalto dai piccioni. Noi, che siamo rimasti qui, siamo costretti a convivere con i volatili in una situazione d - facebook.com facebook

All'Eur in arrivo 270 nuovi appartamenti di lusso e 35 a canone agevolato ift.tt/cG9KCTk x.com