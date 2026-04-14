Il boom del mercato gli affari all' asta e una cassaforte da capogiro Chi sono i re dei Rolex in Umbria

Negli ultimi mesi, il settore degli orologi di lusso ha registrato un aumento delle operazioni di compravendita, con numerosi appassionati e investitori che partecipano a aste dedicate. In questa regione, alcuni appassionati si distinguono per aver acquisito esemplari di grande valore, mentre le aste si sono concluse con vendite record. La presenza di una cassaforte contenente orologi di alto valore ha attirato l’attenzione di esperti e appassionati, segnando un momento di particolare vivacità nel mercato locale.

Il mercato degli orologi di lusso è sempre più fiorente e coinvolge anche l’Umbria. Come principale accessorio di sfarzo per la moda maschile, gli orologi sono diventati sempre di più sia un mezzo per mostrare il proprio status symbol, ma anche una “preda” per collezionisti o investitori che.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Il boom del mercato, gli affari all'asta e una cassaforte da capogiro. Chi sono i re dei Rolex di PerugiaIl mercato degli orologi di lusso è sempre più fiorente e coinvolge anche l'Umbria.

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