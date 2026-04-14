Il boom del mercato gli affari all' asta e una cassaforte da capogiro Chi sono i re dei Rolex di Perugia

Negli ultimi mesi, il mercato degli orologi di lusso nella regione ha registrato un aumento significativo, attirando l’attenzione di collezionisti e investitori. Le aste dedicate a esemplari esclusivi raccolgono numerosi appassionati, mentre alcune collezioni private sono state messe all’incanto. Tra i pezzi più ricercati, spiccano i modelli di alta gamma che spesso raggiungono cifre record. In questo scenario, alcuni appassionati locali si sono fatti notare per le loro collezioni di valore.

Il mercato degli orologi di lusso è sempre più fiorente e coinvolge anche l'Umbria. Come principale accessorio di sfarzo per la moda maschile, gli orologi sono diventati sempre di più sia un mezzo per mostrare il proprio status symbol, ma anche preda di collezionisti o investitori che vedono nei.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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