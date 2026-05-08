Tra le persone iscritte nel registro degli indagati nell’ambito di un’ampia inchiesta sugli appalti pubblici truccati, figura un individuo che si occupa dell’edilizia scolastica presso la Provincia. La vicenda riguarda diversi appalti e coinvolge più soggetti, con l’attenzione rivolta anche alla gestione della Rocca dei Rettori. L’indagine, coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, ha portato alla luce numerosi dettagli sui presunti illeciti nelle procedure di affidamento.

Tempo di lettura: 3 minuti C’è un nome, tra quelli finiti nella maxi inchiesta sugli appalti pubblici truccati coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, che inevitabilmente apre interrogativi anche nell’ambito istituzionale. È quello dell’ingegnere Matteo Iannotti, 43enne di Cerreto Sannita, inserito nell’elenco dei 31 indagati per i quali la Procura ha impugnato davanti al Tribunale del Riesame il rigetto delle misure cautelari disposto dal Gip. Un’inchiesta pesante, che ipotizza – a vario titolo – r eati che vanno dall’associazione per delinquere alla corruzione, passando per turbativa d’asta, falso e gestione illecita dei subappalti.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Appalti truccati, uno degli indagati gestisce l’edilizia scolastica alla Provincia: ombre sulla Rocca dei Rettori

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