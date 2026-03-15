Il ritorno di Carmine Valentino alla Rocca dei Rettori e la sfida del Sannio 3.0

Il nuovo Consiglio provinciale ha avviato i lavori e si concentra su progetti infrastrutturali. Carmine Valentino è tornato alla Rocca dei Rettori e si prepara a guidare la sfida del Sannio 3.0. La riunione ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti istituzionali che hanno discusso delle prossime mosse. Si attendono aggiornamenti sulle iniziative in programma per lo sviluppo territoriale.

Con l’insediamento del nuovo Consiglio della Provincia di Benevento nella storica sede della Rocca dei Rettori, si apre una fase che va oltre la semplice routine amministrativa. Tra i nuovi protagonisti dell’aula provinciale c’è Carmine Valentino, figura che torna nel cuore delle istituzioni territoriali con un bagaglio di esperienza amministrativa e una conoscenza profonda delle dinamiche del Sannio. Il suo ingresso in Consiglio rappresenta più di un fatto personale o politico. È il segnale che, in un territorio spesso costretto a fare i conti con marginalità infrastrutturali e spopolamento, la classe dirigente locale è chiamata a immaginare una fase nuova: quella che potremmo definire il Sannio 3. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Il ritorno di Carmine Valentino alla Rocca dei Rettori e la sfida del Sannio 3.0 Articoli correlati Carmine Coletta alla presidenza del Sannio Consorzio Tutela ViniRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Presentato il progetto del nuovo Museo del Sannio e il ritorno dei reperti del Tempio di IsideTempo di lettura: 5 minutiÈ stato presentato ufficialmente dal Direttore generale Musei del Ministero della Cultura, prof. Approfondimenti e contenuti su Carmine Valentino Discussioni sull' argomento CARMINE VALENTINO (PD): OK A CAMPO LARGO SENZA FUGHE IN AVANTI; Il Pd saticulano plaude al ritorno di Valentino alla Rocca: ora la sfida del Sannio 3.0; Gazzetta di Benevento; In primo piano - Provincia di Benevento: la proclamazione dei consiglieri eletti. Carmine Valentino torna alla Rocca: Ora responsabilità e dialogo per i territoriGrazie ai 7.557 voti (ponderati) di preferenza espressi dai tanti colleghi amministratori che mi hanno consentito l’elezione al Consiglio Provinciale della Provincia di Benevento. È un risultato sign ... ntr24.tv "Il ritorno per Carmine Valentino assume un significato simbolico: è il segno di una politica che prova a ricostruire un rapporto con i territori". facebook