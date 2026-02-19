Olimpiadi Milano Cortina 2026 | il programma di domani 20 febbraio Orari tv ordine delle gare

Venerdì 20 febbraio, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 assegnano sette medaglie, tra cui i titoli di skicross femminile e biathlon maschile. Sono in programma gare di varie discipline, come lo sci freestyle, lo speed skating e lo short track. Gli atleti si preparano a scendere in pista o sulla neve, pronti a conquistare il podio. Le competizioni si svolgono in diversi orari e vengono trasmesse in diretta TV. La giornata si prospetta intensa con sfide ad alta tensione.

Domani, venerdì 20 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno sette i titoli in palio, ovvero quelli dello skicross femminile, degli aerials maschili e dell'halfpipe maschile di sci freestyle, della 15 km mass start maschile di biathlon, dei 1500 metri femminili di speed skating, e della staffetta 5000 metri maschile e dei 1500 metri femminili di short track. Oltre alle finali in programma, si disputeranno le semifinali femminili e la finale per il bronzo maschile di curling, si concluderanno le prove cronometrate del bob a 4 maschile ed inizierà la gara del bob a 2 femminile, e si disputeranno le semifinali dell'hockey su ghiaccio maschile.