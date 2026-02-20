Olimpiadi Milano Cortina | programma di domani sabato 21 febbraio Orari tv ordine delle gare

Domani, sabato 21 febbraio, le Olimpiadi Milano Cortina 2026 porteranno nuove medaglie in palio. Sono in programma dieci gare di diverse discipline, tra cui lo skicross maschile, gli aerials a squadre miste e l’halfpipe femminile di sci freestyle. Gli atleti si preparano a scendere in pista nelle prime ore del mattino, mentre gli appassionati seguono gli eventi in diretta su varie emittenti televisive. La giornata si preannuncia ricca di emozioni e sorprese.

Domani, sabato 21 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno dieci i titoli in palio, ovvero quelli dello skicross maschile, degli aerials a squadre miste e dell'halfpipe femminile di sci freestyle, della 12.5 km mass start femminile di biathlon, delle mass start di speed skating, della 50 km tc mass start maschile di sci di fondo, della staffetta mista di sci alpinismo, del curling maschile e del bob a 2 femminile. Oltre alle finali in programma, si disputeranno le finali per il bronzo di curling femminile e di hockey su ghiaccio maschile, infine si disputeranno le prime due manche del bob a 4 maschile.