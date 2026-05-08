Appalti e camorra i carabinieri | Nessun camorrista negli uffici comunali

I carabinieri hanno confermato che nessun camorrista è stato trovato negli uffici comunali coinvolti nell’indagine. Inoltre, hanno specificato che Piero Cappello non ha rapporti con il mondo criminale, mentre Tullio Iorio non è mai stato visto all’interno dei comuni sotto indagine né in compagnia di persone legate alla camorra. Queste dichiarazioni fanno parte delle verifiche condotte per chiarire eventuali connessioni tra gli uffici pubblici e soggetti coinvolti nel procedimento.

“Nessun rapporto di Piero Cappello col mondo criminale nè si è mai registrata la presenza dell’imprenditore Tullio Iorio all’interno dei comuni oggetto d’indagine o che sia mai stato fermato in compagnia di camorristi”. E’quanto emerso dalle dichiarazioni dei del comando provinciale di Caserta.🔗 Leggi su Casertanews.it

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