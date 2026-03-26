Torricella fra le accuse | turbativa d’asta riciclaggio e corruzione Dodici indagati Carabinieri negli uffici comunali

A Torricella, la procura di Taranto ha aperto un’indagine che coinvolge dodici persone, tra cui il vicesindaco, per accuse di turbativa d’asta, riciclaggio e corruzione. I carabinieri hanno perquisito gli uffici comunali nell’ambito delle indagini in corso. Le autorità hanno notificato gli avvisi di garanzia e stanno approfondendo i dettagli delle contestazioni.

Fra gli indagati a vario titolo dalla procura della Repubblica di Taranto il vicesindaco Michele Franzoso. Anche Luigi De Marco, dirigente tecnico in pensione da alcuni mesi. L’inchiesta che vede indagate dodici persone è per ipotesi di turbativa d’asta, riciclaggio e corruzione nonché peculato. La contestazione al vicesindaco riguarda ipotesi di condizionamento di gare pubbliche del Comune mentre un parente dell’amministratore pubblico è indagato con un avvocato per turbativa di una procedura esecutiva del tribunale riguardante tre immobili. Vari imprenditori coinvolti nell’inchiesta e anche un consigliere comunale, Pieto Lacaita con il figlio e il suocero. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Torricella, fra le accuse: turbativa d’asta, riciclaggio e corruzione. Dodici indagati Carabinieri negli uffici comunali Articoli correlati Policlinico sotto la lente: perquisizione mattutina negli uffici di Iacolino, le accuse di corruzione e mafiaLa Dia ha sequestrato faldoni e documenti negli uffici del neo direttore generale. Pratola, corruzione e turbativa d’asta: l’ex sindaco rischia il processoOra si attende la decisione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale partenopeo sulla richiesta di rinvio a giudizio. Una raccolta di contenuti su Torricella fra le accuse turbativa... Torricella, fra le accuse: turbativa d’asta, riciclaggio e corruzione. Dodici indagati Carabinieri negli uffici comunaliFra gli indagati a vario titolo dalla procura della Repubblica di Taranto il vicesindaco Michele Franzoso. Anche Luigi De Marco, dirigente tecnico in pensione da alcuni mesi. L’inchiesta che vede inda ... noinotizie.it Turbativa d'asta e corruzione: chiesto il carcere per Michele Franzoso, vicesindaco di TorricellaAccusato anche di riciclaggio: secondo la Procura avrebbe incassato tangenti per favorire gare pubbliche, coinvolti altri 11 indagati ... lagazzettadelmezzogiorno.it