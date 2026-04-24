Spensieratezza e gioco al tramonto

Una foto scattata al tramonto a Porto Cesareo mostra una scena di gioco e relax tra le persone presenti sulla spiaggia. La lettrice Nicoletta Picone ha condiviso l’immagine, che cattura un momento di leggerezza e divertimento mentre il sole cala sul mare. La fotografia mette in evidenza le sfumature calde del tramonto e l’atmosfera tranquilla di fine giornata.

PORTO CESAREO - Lo scatto di una lettrice da Porto Cesareo, al tramonto. La foto ritrae un momento di gioco e spensieratezza, ce la invia Nicoletta Picone. Lo scatto di una lettrice. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo.🔗 Leggi su Lecceprima.it Why is Minecraft SO Nostalgic Notizie correlate Santi Francesi al Lago Diana: il nuovo suono della band al tramontoIl duo musicale originario di Ivrea, composto da Alessandro De Santis e Mario Francese, porterà la propria proposta sonora al Lago Diana il prossimo... Guarcino, ciaspolata al tramonto a CampocatinoFacile escursione al tramonto alla scoperta della natura e della notte, partendo dal piazzale di Campocatino, Guarcino. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: A Dolcè si celebrano i vent’anni del Ludobus: Il gioco è un diritto; Serie A: l'Inter è a un passo dallo Scudetto, Cagliari battuto. Altro ko per il Como; Al via la 25/a edizione di Banca Generali un campione per amico; Diocesiadi 2026 – Lo Sport come Ponte di Fratellanza. La bella stagione sta arrivando e la voglia di spensieratezza è già nell'aria. Che si tratti di un evento tra amici o di una festa di laurea fuori dagli schemi, il nostro spazio si trasforma nel set perfetto per un party dove l'unica regola è divertirsi. Voi portate il costum - facebook.com facebook