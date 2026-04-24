Spensieratezza e gioco al tramonto

Da lecceprima.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una foto scattata al tramonto a Porto Cesareo mostra una scena di gioco e relax tra le persone presenti sulla spiaggia. La lettrice Nicoletta Picone ha condiviso l’immagine, che cattura un momento di leggerezza e divertimento mentre il sole cala sul mare. La fotografia mette in evidenza le sfumature calde del tramonto e l’atmosfera tranquilla di fine giornata.

PORTO CESAREO - Lo scatto di una lettrice da Porto Cesareo, al tramonto. La foto ritrae un momento di gioco e spensieratezza, ce la invia Nicoletta Picone.   Lo scatto di una lettrice.   ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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