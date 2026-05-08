Aorta a Palermo la mostra retrospettiva del fotografo americano Mark Lyon
Sabato 16 maggio alle 18 si inaugura al Centro internazionale di fotografia di Palermo la mostra “Aorta”, una retrospettiva dedicata alle opere del fotografo americano Mark Lyon, nato nel 1952 a La Jolla. La rassegna sarà aperta al pubblico fino al 12 giugno. La mostra raccoglie una selezione di scatti realizzati nel corso della carriera del fotografo, provenienti da diverse serie e progetti.
Sarà inaugurata sabato 16 maggio alle ore 18, e visitabile fino al 12 giugno al Centro internazionale di fotografia di Palermo, “Aorta”, mostra retrospettiva del fotografo americano Mark Lyon (La Jolla, 1952).Nato in California e basato in Francia da venticinque anni, Mark Lyon lavora da oltre.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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