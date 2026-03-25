Sabato 28 marzo 2026 alle 17 si terrà l’inaugurazione presso la sala del Circolo della Stampa di Avellino di una mostra retrospettiva dedicata a Vinicio De Stefano, pittore nato nel 1942 e scomparso nel 2019. L’evento si inserisce nel calendario culturale della città e presenta un’ampia selezione di opere dell’artista, considerato tra i più rappresentativi del panorama artistico irpino contemporaneo.

L’esposizione, in programma fino al 4 aprile, propone un omaggio alla carriera dell’artista originario di Montella, noto per una produzione legata al filone dei post-impressionisti napoletani. La sua pittura, incentrata su paesaggi e figure femminili, è stata riconosciuta per la spontaneità della pennellata e per l’uso di cromie riconducibili alla tradizione ottocentesca della scuola di Resina. Nel corso della sua attività, De Stefano ha partecipato a rassegne di rilievo nazionale, ottenendo riconoscimenti in concorsi ed estemporanee in Campania e nel Lazio, tra cui medaglie d’oro e d’argento. La sua esperienza lo ha portato inoltre a ricoprire il ruolo di giurato in concorsi nazionali, entrando a far parte di giurie tecniche. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Avellino, mostra retrospettiva dedicata a Vinicio De Stefano al Circolo della Stampa

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