Durante un recente incontro internazionale, un importante ex governatore di banca centrale ha sottolineato come l’Europa possa svolgere un ruolo centrale in un nuovo equilibrio globale, in risposta alle sfide del Canada. La sua partecipazione al vertice della European Political Community a Yerevan ha rappresentato un momento di confronto diretto sulle questioni di politica economica e strategica tra i paesi europei e altri attori globali.

L’intervento di Mark Carney al vertice della European Political Community a Yerevan non è stato un esercizio retorico, ma un segnale strategico. Quando il premier canadese ha evocato un ordine internazionale “ricostruito a partire dall’Europa”, ha implicitamente riconosciuto una crisi strutturale dell’architettura dominata dagli Stati Uniti. Non è una rottura formale, ma una ridefinizione dei centri di gravità geopolitici, in cui le potenze medie cercano spazio operativo. La sede del vertice nella capitale armena, Yerevan, rappresenta un messaggio multilivello. Il Caucaso meridionale è oggi un’interfaccia tra Russia, Turchia, Iran e Unione Europea.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Mark Carney e la sfida del Canada: l’Europa come perno di un nuovo equilibrio post-americano

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