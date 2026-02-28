Francesco Fortunato magico | record del mondo! 5000 di marcia storico | questa volta sarà valido? Palmisano vince

Antonella Palmisano ha partecipato ai Campionati Italiani Assoluti Indoor a Ancona, correndo i 3000 metri di marcia al PalaCasali. Francesco Fortunato ha segnato un record del mondo nella marcia, mentre Palmisano ha fatto il suo ritorno dopo sette anni in questa competizione. Palmisano ha vinto la gara, mentre Fortunato ha stabilito un nuovo record.

Antonella Palmisano è tornata ai Campionati Italiani Assoluti Indoor dopo sette anni, cimentandosi sui 3000 metri di marcia al PalaCasali di Ancona. La fuoriclasse pugliese ha deciso di aprire la propria stagione in questa distanza spuria, non prevista nei grandi eventi internazionali, in modo da fare un punto della situazione sulla propria forma fisica in vista dei prossimi appuntamenti dell’annata agonistica su strada, che culminerà con gli Europei di Birmingham ad agosto. La Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 nella 20 km e argento mondiale nella 35 km ha impresso un buon ritmo fin dalle battute iniziali e soltanto Sofia Fiorini, fresca di titolo italiano nella neonata maratona di marcia (la 42,195 km riservata al tacco e punta, alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 si gareggerà sui 21,097 km), è riuscita a tenere il suo ritmo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Francesco Fortunato magico: record del mondo! 5000 di marcia storico: questa volta sarà valido? Palmisano vince Cade un muro storico nello speed skating: record del mondo irreale di Eitrem nei 5000, ma Ghiotto c’èSi è chiusa la seconda giornata di gare dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di speed skating a Inzell, in Germania. Campionati italiani Assoluti indoor: Palmisano domina, record Fortunato – LIVEI campionati italiani Assoluti indoor si stanno svolgendo ad Ancona: vittoria agevole per Palmisano, bene anche Fortunato Il PalaCasali di Ancona è... Una raccolta di contenuti su Francesco Fortunato. Chi è Francesco Fortunato, record del mondo nella marcia: il tifo per la Fidelis, la passione per la danza e l'amore per Francesca GiordaFrancesco Fortunato ha calamitato su di sé tutti i riflettori grazie al sensazionale record del mondo sulla 5 km di marcia, stabilito sabato pomeriggio nella prima giornata dei campionati italiani ... quotidianodipuglia.it Il pugliese Francesco Fortunato segna il record mondiale nella marcia 5mila metri indoor: «Un sogno»ANCONA - Meraviglioso Francesco Fortunato agli Assoluti indoor di Ancona. Con 17'5565 cade dopo trent'anni il record del mondo dei 5 km di marcia indoor su pista, per merito del pugliese allenato da ... lagazzettadelmezzogiorno.it