Antonella Elia è stata annunciata come la prima finalista del GF VIP 2026. La sua personalità schietta e il carattere vivace hanno attirato l'attenzione del pubblico, che ha scelto di portarla in finale. Durante il percorso nel programma, si è mostrata sempre spontanea, dimostrando di essere una concorrente molto dinamica. La sua presenza ha lasciato un’impronta evidente nel corso delle puntate trasmesse.

Schietta nei suoi moti ondosi; ilare quando serve; dinamica come poche, Antonella Elia è la prima finalista del GF VIP 2026. La showgirl tutta pepe, non esita mai ad entrare a gamba tesa nel gioco del reality: sa accendersi, isolarsi, senza snaturare l’immagine che di sé, negli anni televisivi, nel bene e nel male ha sempre dato. Cerca di stare spesso fuori dal coro, alla luce di una predisposizione alla vita in cui rivendica libertà, complice il suo passato che le ha insegnato a cavarsela da sola, e dunque anche ad essere diffidente. Ma piace. E il pubblico le dona il suo voto da casa. Spacca cocchi, si lancia nell’uno contro tutti con incoscienza e fierezza sulla poltroncina rossa del confronto in casa, su quella del confessionale, e in generale davanti alla telecamera.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Antonella Elia prima finalista del GF VIP, il pubblico sceglie la peperina della casa

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