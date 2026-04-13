Colpito dal palo della luce staccatosi per il vento | morto sul colpo un operaio a Taranto

Un operaio è deceduto questa mattina a Taranto dopo essere stato colpito da un palo della luce caduto a causa del vento. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo lavorava su una gru per effettuare interventi su un impianto di illuminazione vicino al cimitero San Brunone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità.

Un operaio è morto questa mattina dopo essere stato colpito da un palo della luce, caduto probabilmente a causa del forte vento, mentre stava eseguendo, su una gru, alcuni interventi a un impianto di illuminazione nei pressi del cimitero San Brunone di Taranto. Secondo una prima ricostruzione l’uomo stava lavorando quando è stato colpito dal palo che sarebbe improvvisamente caduto. L’operaio è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale dello Spesal, il Nucleo ispettorato del lavoro e il personale sanitario del 118. Sul luogo dell’incidente anche il pubblico ministero di turno, Raffaele Casto.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Colpito dal palo della luce staccatosi per il vento: morto sul colpo un operaio a Taranto Roma, 53enne con la moto si schianta contro un palo della luce a Tor Cervara: morto sul colpoL'uomo viaggiava a bordo di una moto Zontes 350 GK, quando ha perso il controllo del veicolo su via di Tor Cervara a Roma. Leggi anche: Taranto, incidente sul lavoro all'ex Ilva: morto operaio