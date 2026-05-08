In un nuovo intervento registrato, un uomo avrebbe affermato di aver trovato sangue in un momento in cui si trovava sul luogo di un presunto delitto. La dichiarazione si aggiunge a una serie di conversazioni registrate durante incontri in auto, dove si sarebbero anche ascoltate simulazioni di conversazioni telefoniche. Le registrazioni sono ora al centro di un’indagine giudiziaria, che cerca di fare luce sui dettagli di quanto accaduto.

Garlasco (Pavia), 8 maggio 2026 – “Quando sono andato io. il sangue c’era ”. Sarebbero parole dette da Andrea Sempio, nell’ennesimo soliloquio nella sua Fiat Panda, come quello in cui, imitando una voce femminile, simulava o inventava una conversazione (forse) con Chiara Poggi. La nuova intercettazione, anticipata dal Corriere della Sera, risale al 12 maggio del 2025, circa un mese dopo quella precedente sull’ipotetico approccio con la vittima, e potrebbe rafforzare il quadro accusatorio attorno al 38enne, indagato dalla procura di Pavia per l ’omicidio della 26enne, il 13 agosto del 2007. https:www.ilgiorno.itpaviacronacaintercettazioni-andrea-sempio-chiara-poggi-video-fqhfnahc L’audio è contenuto in un’informativa del Nucleo investigativo dei carabinieri di Milano (squadra Omicidi) depositata agli atti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Andrea Sempio, spunta una nuova intercettazione: “Quando sono andato io… il sangue c’era”

Notizie correlate

Leggi anche: Garlasco, Sempio: «Quando sono andato io il sangue non c'era. Chiara una str... non doveva mettere giù il telefono». Le ultime intercettazioni

Garlasco, intercettato altro soliloquio di Sempio in auto: "Quando sono andato io il sangue c'era, lui lo ha evitato"Nuova intercettazione di Andrea Sempio sul delitto di Garlasco: “Quando sono andato io il sangue c’era”, investigatori e pm analizzano il soliloquio,...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Garlasco, l'audio choc di Sempio in auto: Cercai Chiara, lei mi riattaccò il telefono. Spunta l'ombra del rifiuto; Delitto di Garlasco, come si è arrivati ad Andrea Sempio? Il test casalingo del Dna, lo scontrino e i movimenti sospetti di denaro: La Chiara? Mai frequentata...; Caso Garlasco, le intercettazioni inedite che riscrivono ancora l'inchiesta e ipotizzano il movente; Spunta una serie di post di Andrea Sempio, sarebbe stato ossessionato da una ragazza tra i 18 e 20anni.

Andrea Sempio, spunta una nuova intercettazione: Quando sono andato io… il sangue c’eraDelitto di Garlasco, si tratterebbe di una delle frasi del 38enne riportate nell'informativa dei carabinieri di Milano, che avevano piazzato nella sua auto una cimice. Un monologo che risale a maggio ... ilgiorno.it

Andrea Sempio parla ancora da solo in auto: Quando sono andato io il sangue c'era, Stasi ha evitato le macchieDa una delle informative depositate dai carabinieri di Milano emerge un'intercettazione del 12 maggio 2025. Il 38enne sembra ripercorrere le perizie sulla scena del delitto di Chiara Poggi e la ricost ... today.it

Andrea Sempio in un’intercettazione ambientale di un anno fa: «Quando sono andato io il sangue c'era, Stasi senza accorgersene ha evitato le macchie» #Italia - facebook.com facebook

11 febbraio 2017, Andrea Sempio: " sembravano abbastanza dalla nostra parte [...] si vede che anche loro c'hanno voglia di finirla in fretta, infatti mi han chiesto le solite robe" x.com