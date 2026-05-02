Al Comicon 2026, il rapper e artista italiano ha presentato il suo nuovo progetto multimediale intitolato Orbit Orbit. Durante un breve incontro, ha spiegato che in questa opera ha affrontato il tema della sindrome dell'impostore, condividendo il suo coinvolgimento personale nel lavoro. Il progetto rappresenta un'occasione per approfondire le ispirazioni e le idee che hanno portato alla sua realizzazione.

Abbiamo fatto quattro chiacchiere con Caparezza per parlare delle ispirazioni dietro Orbit Orbit, un vero e proprio concept multimediale che lo vede come autore. In un momento in cui i viaggi spaziali hanno ribadito tutto il loro fascino grazie alla missione Artemis II, a farci sognare lo spazio è Caparezza che, dopo il Lucca Comics, ha presentato anche al Comicon di Napoli il suo incredibile Orbit Orbit (edito da Sergio Bonelli Editore). Un'opera che è più di un fumetto, più di un album, ma un vero e proprio concept multimediale. Per fruire completamente della storia, infatti, è consigliabile sia ascoltare i brani dell'album che leggere il fumetto, poiché i due medium si completano e dialogano tra loro per offrire un'esperienza immersiva e intensa, qualcosa .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Caparezza al Comicon 2026: "In Orbit Orbit ho abbracciato la sindrome dell'impostore"

CAPAREZZA - THE ORBIT ORBIT MAKING OF (Official Video)

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