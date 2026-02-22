Charlotte Flair confessa | Lotto contro la sindrome dell’impostore
Charlotte Flair rivela di lottare contro la sindrome dell’impostore, un problema che le provoca dubbi e insicurezze. La wrestler spiega che, nonostante la sua carriera ricca di successi, spesso si sente insicura e teme di non meritare il suo ruolo. Questo conflitto interiore la spinge a lavorare duramente per mantenere la fiducia in sé stessa. Charlotte ha deciso di condividere questa esperienza per aiutare chi affronta problemi simili.
Charlotte Flair può entrare sul ring con l’aura di una regina, ma dietro le quinte la leggenda della WWE confessa di dover affrontare un’avversaria molto diversa: la sua voce interiore. Durante un’intervista con Doug Bopst, Charlotte ha parlato apertamente della sua lotta contro la sindrome dell’impostore e l’autosabotaggio, rivelando che anche dopo oltre un decennio ai vertici della WWE i pensieri negativi riescono ancora a farsi spazio. Charlotte Flair rompe il silenzio sulle sue insicurezze. Quando Bopst le ha chiesto come sia cambiato il suo mindset nel corso degli anni, Charlotte non ha esitato ad ammettere di aver dovuto lavorare attivamente per ribaltare il suo modo di pensare: “Sto cercando di smettere di autosabotarmi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
