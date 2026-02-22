Charlotte Flair confessa | Lotto contro la sindrome dell’impostore

Charlotte Flair rivela di lottare contro la sindrome dell’impostore, un problema che le provoca dubbi e insicurezze. La wrestler spiega che, nonostante la sua carriera ricca di successi, spesso si sente insicura e teme di non meritare il suo ruolo. Questo conflitto interiore la spinge a lavorare duramente per mantenere la fiducia in sé stessa. Charlotte ha deciso di condividere questa esperienza per aiutare chi affronta problemi simili.

© Zonawrestling.net - Charlotte Flair confessa: “Lotto contro la sindrome dell’impostore”