In un’intervista recente, una conduttrice ha condiviso la propria esperienza personale con la depressione, spiegando di aver deciso di parlare della malattia dopo la morte di un’amica avvenuta per suicidio. Durante l’intervista, ha anche menzionato il suo nuovo fidanzato, indicando il nome dell’uomo. La donna ha spiegato di aver affrontato il problema in modo aperto e diretto, senza entrare in dettagli specifici sulla sua situazione.

Già nel 2018, in un’intervista a Il Fatto Quotidiano, Andrea Delogu aveva parlato del suo periodo di depressione. Poi nel 2023 aveva scritto su Twitter: «In questi giorni “festeggio” i dieci anni di analisi. All’inizio non potevo permettermelo e ho fatto i debiti, ma sentivo che era l’unica strada per salvarmi. Avevo ragione. Auguri a me!». Delogu soffrì di depressione proprio in un periodo in cui la sua vita, fuori, sembrava perfetta: lavorava tantissimo ed era sposata ad un uomo che amava (Francesco Montanari): «È iniziato tutto piano piano, come un veleno che fa effetto da lontano», aveva spiegato in un post su Instagram nel 2025. Aggiungendo che il percorso di analisi era stato duro, «ma ne è valsa così tanto la pena che sono felice quando penso alla strada che ho fatto».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Andrea Delogu e la sua battaglia contro la depressione: «Ho scelto di parlarne quando un'amica si è tolta la vita»

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