Napoli ancora sangue a scuola | accoltellato un 14enne

A Napoli, un ragazzo di 14 anni è stato ferito con un coltello alla gamba da un coetaneo nei bagni di un istituto professionale in viale della Resistenza a Scampia. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri all’interno dell’edificio scolastico, dove si trovavano gli studenti. La polizia è intervenuta sul posto per le indagini e per ricostruire quanto accaduto.

Ancora un episodio di violenza a scuola. È accaduto ieri pomeriggio a Napoli, dove uno studente di 14 anni è stato accoltellato a una gamba da un 17enne nei bagni dell’istituto professionale “Pontano delle Arti e dei Mestieri” in viale della Resistenza a Scampia. L’alunno ferito non è in pericolo di vita. Il presunto responsabile dell’aggressione è stato denunciato per lesioni personali e porto abusivo di arma, mentre un amico di 15 anni per favoreggiamento. Gli accertamenti, resi complessi dal forte stato di agitazione e paura in cui versava la vittima, sono stati condotti grazie anche al contributo della dirigente scolastica che ha allertato immediatamente il 112, consentendo agli investigatori di ricostruire la dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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