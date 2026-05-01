Castello delle Rocchette all’asta | ma nessuno lo vuole prezzo base tagliato a 561mila euro

Il castello delle Rocchette, costruito nel XIV secolo e situato su una collina tra Todi e Montefalco, è stato nuovamente messo all’asta. Il prezzo di partenza è stato ridotto a 561.000 euro, ma finora non ci sono offerte. La proprietà ha subito ripetuti tentativi di vendita senza successo. La struttura si trova in una zona collinare e rappresenta un esempio di architettura storica.

Torna all’asta il Castello delle Rocchette, suggestivo maniero del XIV secolo arroccato su una collina a metà strada tra Todi e Montefalco. E lo fa con un prezzo d’ingresso ridotto in modo significativo rispetto al recente passato.La base d’asta è stata infatti fissata a 561.000 euro (oltre oneri.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Tour Eiffel, all’asta a maggio un pezzo della scala: prezzo base fra i 40 e i 50mila euroParigi, 24 marzo 2026 – Se sarà un privato, il futuro proprietario potrà davvero dire di essersi messo un pezzo di storia in casa. In vendita un immobile dell’Ausl in via Calzolai: base d’asta 221mila euroL’Azienda Usl di Piacenza mette in vendita un immobile situato in via Calzolai 91-93-95, nel centro cittadino.