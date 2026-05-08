Ancona Porto Futuro ribadisce | Servono infrastrutture alla Darsena Fincantieri Il traffico crocieristico utile alla blu economy
L’associazione Ancona Porto Futuro ha confermato l’importanza di realizzare nuove infrastrutture sulla Darsena Fincantieri, conosciuta anche come Molo Clementino. La richiesta si concentra sulla necessità di migliorare le strutture portuali per sostenere il traffico crocieristico, considerato un elemento cruciale per lo sviluppo della blue economy. La posizione è stata ribadita in una nota ufficiale dell’associazione, che rappresenta i servizi tecnico-portuali dello scalo dorico.
ANCONA – L’associazione Ancona Porto Futuro, promossa e formata dai servizi tecnico-portuali dello scalo dorico ribadisce la propria posizione in merito alla Darsena Fincantieri, cioè quella che tutti chiamano Molo Clementino, ritenendo indispensabile il proprio programma di sviluppo.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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