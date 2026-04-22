Nasce l' associazione Ancona Porto Futuro ed è favorevole all' hub per le crociere alla Darsena Fincantieri

È in fase di costituzione “Ancona Porto Futuro”, un’associazione promossa dai servizi tecnico-portuali del porto. La sua nascita è stata annunciata di recente e si propone di rappresentare gli interessi legati all’area portuale. Tra le prime iniziative, l’appoggio a un progetto per realizzare un hub dedicato alle crociere presso la Darsena Fincantieri. La creazione dell’associazione coinvolge diverse realtà che operano nel settore portuale della città.

ANCONA – Sta per nascere “Ancona Porto Futuro”, una associazione promossa dai servizi tecnico-portuali dello scalo.Essa, almeno all’inizio, sarà composta da piloti, rimorchiatori, ormeggiatori, compagnie portuali e imprese dei servizi ecologici e operativi rappresentano l’origine dell’iniziativa.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Porto di Ancona, Garofalo rilancia l’intermodalità: binari più lunghi alla darsena Marche e dragaggi per navi più grandiVERONA - “Una strategia definita e investimenti programmati per lo sviluppo dell’intermodalità nel porto di Ancona, parte di un sistema Paese sempre... Ancona: Hub Crociere a Rischio? Regione Marche al bivio tra turismo e tutela ambientale, attesa decisione del Ministero.Ancona è al centro di un acceso dibattito sul progetto dell’hub crocieristico per meganavi al Molo Clementino. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Nasce Ancona Porto Futuro, nello scalo dorico si apre una nuova fase di confronto; Crescere è una cosa da grandi: l'incontro promosso da Confindustria Ancona sul futuro del tessuto produttivo marchigiano; Porto di Ancona, FIT CISL Marche:Urgente la nomina di una Guida con pieni poteri alla ADSP Mare Adriatico Centrale; Gerbaudo carica l’Ancona per il rush finale: Entusiasmo per la rimonta, ora tre vittorie. Rete tra gli operatori culturali di Ancona, nasce l'associazione OcraUndici associazioni culturali di Ancona hanno fondato l'associazione Operatori culturali in rete per Ancona (Ocra), presentata oggi alla Casa delle Culture di Ancona. Il sodalizio riunisce realtà che ... ansa.it Futuro del porto di Ancona, incontro tra Autorità e RegioneUn primo incontro ufficiale dedicato all'analisi delle principali opere previste nel piano degli investimenti per il porto di Ancona tra tra Regione Marche e Autorità di Sistema Portuale del Mare ... ansa.it Anche la Lega Navale Italiana di Porto Sant’Elpidio ha preso parte all’assemblea degli affiliati della X Zona FIV, svoltasi ad Ancona presso la Sala CONI. Un importante momento di confronto sul presente e sul futuro della vela, tra sviluppo territoriale, formazio - facebook.com facebook