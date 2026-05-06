L’Ancona si prepara a una sfida importante domenica, quando affronterà il Notaresco nelle semifinali playoff. Nel frattempo, la società sta lavorando all’ingresso di nuovi soci e alla possibilità di partecipare al campionato di serie C tramite il ripescaggio, definito dalla Lega come completamento degli organici. Tre questioni che tengono banco e che potrebbero influenzare il futuro del club.

Sono tre i fronti che interessano da vicino l’ Ancona in questo momento. Semifinale playoff in programma domenica contro il Notaresco, ingresso dei nuovi soci e questione ripescaggio o, come lo chiama la Lega, completamento degli organici di serie C. Tutti fronti da cui società, squadra e tifosi si aspettano buone notizie. Con precedenza a playoff e questione soci. Squadra al lavoro per preparare la semifinale playoff che si giocherà domenica al Del Conero alle 16 – nuovo orario in vigore dopo la stagione regolare – in gara unica contro il Notaresco. Il regolamento dei playoff prevede che in caso di parità si disputino i supplementari e che, se il risultato resta in parità, si qualifichi alla finale la squadra che ha più punti al termine della stagione regolare, che poi è quella che gioca in casa, cioè l’Ancona.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ancona Tre strade: playoff, soci e sostituzione

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