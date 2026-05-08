Ancona al via il Festival della Famiglia | tra riflessioni e realtà

A Ancona è iniziato il Festival della Famiglia, un evento dedicato a temi legati alla vita familiare e alle sfide quotidiane. Durante le giornate si discute di come il progetto di piantumazione di nuovi alberi possa influenzare la città, coinvolgendo cittadini e istituzioni. Oltre 23 interventi sono stati programmati per approfondire questioni legate all’ambiente, alla socialità e alla qualità della vita locale.

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? Punti chiave Come cambierà il volto di Ancona con la piantumazione dei nuovi alberi?. Perché oltre 23.000 cittadini vivono oggi in nuclei familiari singoli?. Cosa offre il nuovo Mercabimbo per insegnare il riuso ai bambini?. Chi sono gli esperti che parleranno della perfezione delle famiglie imperfette?.? In Breve Incontri con Costanza Miriano il 14 maggio e Carla Urbinati il 15 maggio.. Piantumazione di 10 alberi il 16 maggio per i 625 nati nel 2025.. Mercabimbo per bambini 6-12 anni domenica 17 maggio al Parco della Cittadella.. Ancona conta 50235 nuclei familiari con 23235 persone che vivono sole.. Dal 14 al 17 maggio Ancona ospiterà la terza edizione del Festival della Famiglia, un evento promosso dall’Assessorato alla Famiglia e al Terzo Settore per celebrare la Giornata internazionale della famiglia fissata per il 15 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ancona, al via il Festival della Famiglia: tra riflessioni e realtà Notizie correlate Ospedale Cannizzaro, bambini e neuroriabilitazione: il ruolo della famiglia tra robotica e realtà virtualeLa robotica, con gli esoscheletri che supportano il cammino; la realtà virtuale, nella quale il gioco e la “gamification” rendono più stimolante la... Selezionata tra 18mila realtà. Modern Dance School al Festival: "Un premio al lavoro di tanti anni"Un importante traguardo è stato raggiunto dalla Asd Modern Dance School di Lodi che ha quartier generale in via Caponnetto 19. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Torna il Festival della Famiglia, la terza edizione in scena dal 14 al 17 maggio. La presentazione; Ad Ancona torna il Festival della Famiglia dal 14 al 17 maggio; Ancona diventa Città della Famiglia: quattro giorni di eventi alla Cittadella; Terza edizione del Festival della famiglia, dal 14 al 17 maggio tanti eventi in diversi luoghi della città. Ad Ancona torna il Festival della Famiglia dal 14 al 17 maggioUn'azione di sensibilizzazione sull'importanza della famiglia quale primo elemento fondante della società, spazio per la crescita emotiva ed affettiva, luogo di educazione, di cura e di condivisione ... ansa.it Ancona diventa Città della Famiglia: quattro giorni di eventi alla CittadellaANCONA – Sono 50mila circa le famiglie anconetane censite al 5 maggio 2026. Una di esse conta addirittura dodici componenti. È da questo spaccato di vita reale – fatto di nuclei grandi e piccoli, di ... centropagina.it Torna il "Festival della Famiglia", la terza edizione in scena dal 14 al 17 maggio. La presentazione x.com Torna il Festival della famiglia con incontri, laboratori, spettacoli, sport, mercatini e la piantumazione degli alberi per i bambini nati nel 2025 - facebook.com facebook