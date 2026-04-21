Ospedale Cannizzaro bambini e neuroriabilitazione | il ruolo della famiglia tra robotica e realtà virtuale

All’ospedale Cannizzaro si stanno sperimentando nuove tecnologie per la riabilitazione dei bambini con disturbi neurologici. Sono stati introdotti esoscheletri che assistono il cammino, mentre la realtà virtuale viene utilizzata per rendere le sedute terapeutiche più coinvolgenti attraverso il gioco e la gamification. Inoltre, si sta sviluppando la teleriabilitazione, che permette di svolgere le terapie anche a casa, riducendo il carico sulle famiglie.

La robotica, con gli esoscheletri che supportano il cammino; la realtà virtuale, nella quale il gioco e la “gamification” rendono più stimolante la terapia; la teleriabiliazione, per consentire le cure anche tra le mura domestiche, riducendo l'impatto a carico delle famiglie. Sono questi alcuni.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Le nuove frontiere dell’ortopedia, tra protesi innovative e realtà virtualeLa città di New Orleans ha ospitato migliaia di esperti da tutto il mondo per l’annual meeting dell’American academy of orthopaedic surgeons, uno dei... Videogame, i risultati dell’impatto della realtà virtualeL’integrazione della realtà virtuale nel settore dei videogame rappresenta una delle trasformazioni più rilevanti dell’industria dell’intrattenimento... Approfondimenti e contenuti Catania. All’Ospedale Cannizzaro parcheggi rosa per mamme e donne incinteI posteggi rosa sono otto, cinque nei pressi dell’edificio che ospita le Unità Operative di Ostetricia e Ginecologia e di Neonatologia e tre nell’area di fronte alla Pediatria. Si tratta di posti di ... quotidianosanita.it Catania, incendio all'ospedale Cannizzaro: evacuati alcuni pazientiEmergenza in corso all'Ospedale Cannizzaro di Catania dove un incendio si sarebbe sviluppato al settimo piano dell'edificio F3 per cause ancora da accertare. Le informazioni sono ancora frammentarie e ... tg24.sky.it