Tra 18.000 realtà, la Modern Dance School di Lodi è stata scelta per partecipare al festival. La scuola, con sede in via Caponnetto 19, ha ottenuto un riconoscimento che celebra gli anni di impegno nel settore della danza moderna. La selezione rappresenta un risultato significativo per la scuola, che da tempo si dedica alla formazione e alla promozione di questa disciplina.

Un importante traguardo è stato raggiunto dalla Asd Modern Dance School di Lodi che ha quartier generale in via Caponnetto 19. La scuola diretta da Silvia Mancini è stata selezionata per partecipare a “ Casa Sanremo ”, uno degli appuntamenti artistici più prestigiosi che affiancano il Festival della Canzone Italiana e che ogni anno riunisce nella “città dei fiori” realtà di eccellenza provenienti da tutta Italia. Un risultato di rilievo per la realtà che il prossimo primo settembre compirà i suoi primi dieci anni (fondata in riva all’Adda dalle due amiche, colleghe e ballerine Chiara Livraghi e Silvia Mancini e “figlia” di una scuola che è stata presente sul territorio per oltre 30 anni) e che premia un percorso costruito negli anni con passione e attenzione alla formazione artistica dei giovani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Selezionata tra 18mila realtà. Modern Dance School al Festival: "Un premio al lavoro di tanti anni"

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