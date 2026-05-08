La compagnia mineraria canadese Sherritt International ha annunciato la sua uscita da Cuba in seguito all'introduzione di nuove sanzioni da parte dell'amministrazione statunitense. L'azienda, uno dei principali investitori stranieri nel settore minerario dell'isola, ha deciso di interrompere tutte le operazioni nel paese. La notizia arriva pochi giorni dopo l'adozione delle nuove misure restrittive, che colpiscono direttamente le attività di imprese straniere presenti a Cuba.

La compagnia mineraria canadese Sherritt International, tra i principali investitori stranieri presenti a Cuba, ha annunciato la sospensione immediata della propria partecipazione diretta nelle joint venture operative nel Paese dopo l’adozione di nuove sanzioni economiche contro l’Avana da parte dell’amministrazione di Donald Trump. Secondo un rapporto di Bloomberg, tre membri del consiglio di amministrazione hanno presentato le loro dimissioni con effetto immediato: il presidente Brian Imrie, Richard Moat e Brett Richards. La nuova Ordinanza Esecutiva di Trump, firmata il 1° maggio, invoca la Legge sui Poteri Economici in Situazioni...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Anche la compagnia mineraria canadese Sherritt International lascia Cuba dopo le nuove sanzioni di Trump

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Panoramica sull’argomento

Si parla di: La mineraria canadese Sherritt lascia Cuba dopo le nuove sanzioni Usa; L'amministrazione Trump accusa Sherritt di sfruttare le risorse cubane a spese del popolo.

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