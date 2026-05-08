Anastacia in concerto al Roma Summer Fest 2026

Anastacia si esibirà in concerto alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica il 6 luglio alle 21, come parte del Roma Summer Fest 2026. La cantante statunitense, nota per le sue hit internazionali, sarà presente nell’evento estivo che si svolge nella capitale. La data annunciata fa parte di un cartellone che ospiterà artisti provenienti da diverse parti del mondo.

Anastacia è tra le artiste internazionali del Roma Summer Fest 2026. La cantautrice statunitense sarà live nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica, il 6 luglio alle 21.Fin dal suo debutto del 1999, Anastacia si è imposta come una delle voci più potenti della musica pop globale, diventando.🔗 Leggi su Romatoday.it

Musica, presentato all'Auditorium il Roma Summer Fest 2026 con Serena Brancale, Levante e Il Tre

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