Amministrative 2026 | ampia rappresentanza under 30 nella lista Liberali per Chieti a sostegno di Carbone

Nelle elezioni amministrative del 2026, la lista Liberali per Chieti presenta una significativa rappresentanza di giovani under 30, sostenendo la candidatura a sindaco di Alessandro Carbone. La coalizione civica che supporta il candidato si arricchisce con l'inserimento di diversi giovani nelle sue fila, rafforzando così il proprio profilo generazionale. La presenza di queste nuove energie si fa notare nel quadro politico locale.

ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Amministrative 2026, dopo la candidatura dell'ex Cascini i 5 stelle chiariscono: "Nessuna rottura, notizia appresa dalla stampa" Amministrative 2026, Noi Moderati lancia l'avvocato D'Amico: "Sarebbe la prima sindaca di Chieti, subito un tavolo del centrodestra" Luciano Stante da Fossacesia al Festival di Sanremo: è lui la star dei social degli artisti e l'amico Gabbani gli porta un dono VIDEO . 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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