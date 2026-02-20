Amministrative 2026 inizia la parata dei big | l' onorevole Marattin a Chieti a sostegno del candidato sindaco Carbone

L’onorevole Marattin ha visitato Chieti per sostenere il candidato sindaco Carbone, in vista delle elezioni amministrative del 24-25 maggio 2026. La sua presenza ha attirato l’attenzione di molti cittadini e rappresentanti dei partiti, che hanno seguito con interesse il suo intervento pubblico. Marattin ha incontrato alcune associazioni locali, discutendo delle esigenze della città e promettendo sostegno alle future politiche. La visita segna l’inizio di una serie di appuntamenti con i leader nazionali in vista delle elezioni.