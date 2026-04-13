Condannato il pusher che offende i poliziotti Sono dei minc*ioni nascosto in Thailandia | 30mila euro di multa e cinque anni di carcere

Un uomo condannato in primo grado a cinque anni di carcere e a una multa di 30mila euro, dopo aver offeso gli agenti di polizia definendoli con insulti, è stato rintracciato e arrestato in Thailandia. La sentenza segue un procedimento giudiziario che ha preso in esame i fatti e le accuse mosse nei suoi confronti. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sua fuga all’estero e sulla successiva cattura.