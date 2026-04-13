Condannato il pusher che offende i poliziotti Sono dei minc*ioni nascosto in Thailandia | 30mila euro di multa e cinque anni di carcere
Un uomo condannato in primo grado a cinque anni di carcere e a una multa di 30mila euro, dopo aver offeso gli agenti di polizia definendoli con insulti, è stato rintracciato e arrestato in Thailandia. La sentenza segue un procedimento giudiziario che ha preso in esame i fatti e le accuse mosse nei suoi confronti. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sua fuga all’estero e sulla successiva cattura.
Multa di 30mila euro e cinque anni di carcere. È terminato con una condanna a questa pena il processo di primo grado a S.V., 26enne residente a Cambiano arrestato lo scorso anno in Thailandia, da dove avrebbe gestito un vero e proprio “supermercato della droga”. La sentenza, letta nelle scorse.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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