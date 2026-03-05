Rifiuti abbandonati in un bosco a Vetralla denunciato | rischia fino a 18mila euro di multa

I carabinieri del nucleo forestale hanno scoperto rifiuti abbandonati in un bosco nella località “Ponte del Crognolo” a Vetralla. Nei giorni scorsi, durante controlli dedicati alla tutela del territorio, hanno individuato materiale di scarto lasciato in un'area naturale. Chi viene trovato responsabile rischia una multa fino a 18 mila euro.

I carabinieri forestali hanno trovato in località Ponte del Crognolo sette sacchi con plastica, carta, indumenti e rifiuti domestici Rifiuti abbandonati nell'area boschiva in località “Ponte del Crognolo” a Vetralla. Li hanno scoperti, nei giorni scorsi, i carabinieri del nucleo forestale durante i servizi finalizzati alla tutela del territorio. Si tratta di rifiuti non pericolosi, costituiti da plastica, carta, indumenti e rifiuti domestici di varia natura, racchiusi in sette sacchi di plastica. I carabinieri forestali, intervenendo prontamente, hanno attivato le indagini che si sono concluse con l'identificazione di un uomo, ritenuto autore dell'abbandono dei rifiuti, residente in un comune limitrofo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Leggi anche: Pizzicata dalle telecamere mentre abbandona rifiuti: donna rischia fino a 10mila euro di multa e una denuncia penale

Abbandonano rifiuti per strada ma “dimenticano” dei documenti: beccati, sanzioni fino a 18mila euroCesano Boscone (Milano) – Sanzionati e denunciati, gli incivili beccati dalla Polizia locale ora rischiano grosso, come tutti i vandali che...

Una raccolta di contenuti su Rifiuti abbandonati.

Temi più discussi: Rifiuti abbandonati a Poggio: un cartello basta davvero?; Rifiuti abbandonati vicino ai cestini in città: in un giorno sei multe da 1000 euro. Il Comune: Controlli intensificati e massima attenzione; Degrado e rifiuti abbandonati in via Manganario: la denuncia di un lettore; Rifiuti abbandonati, il Pd all’attacco: Un anno dopo, tutto fermo.

Rifiuti abbandonati, il Pd all’attacco: Un anno dopo, tutto fermoÈ passato un altro anno e, secondo il Partito Democratico, sul contrasto all’abbandono dei rifiuti non si registrano passi avanti. A denunciarlo sono i consiglieri comunali Elisa Massa e Federico ... forli24ore.it

Rifiuti abbandonati vicino ai cestini in città: in un giorno sei multe da 1000 euro. Il Comune: Controlli intensificati e massima attenzioneTRENTO. Fioccano le prime multe per chi abbandona i rifiuti accanto ai cestini o nelle aree pubbliche. Con l'entrata in vigore della nuova normativa nazionale, la linea del comune di Trento si fa più ... ildolomiti.it

TVi Molise. . ’ Ancora rifiuti abbandonati alla periferia di Venafro. L’incivile pratica, questa volta scoperta in Via Ficora di Morra - facebook.com facebook