Amici 25 anticipazioni 9 maggio | chi sono i finalisti e tre cantanti a rischio Tensione tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo

La registrazione della semifinale del serale di “Amici” si è conclusa e l’evento andrà in onda sabato 9 maggio su Canale 5. Durante la puntata verranno annunciati i finalisti del talent show, mentre tre cantanti sono stati inseriti tra i concorrenti a rischio eliminazione. Nel corso delle prove si sono verificati momenti di tensione tra la docente di danza e il giudice musicale, alimentando l’attenzione sul percorso dei partecipanti.

Si è conclusa la registrazione della semifinale del serale di “Amici“, in onda sabato 9 maggio su Canale 5. L’ottava puntata del talent condotto da Maria De Filippi ha decretato i primi finalisti di questa venticinquesima edizione, tra sfide serrate, tensioni tra i professori e colpi di scena. Ospiti della serata Belén Rodríguez e Giulia. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Anticipazioni Amici 25, puntata 15 febbraio 2026: chi sono i primi allievi al Serale e com’è andata la classifica di canto e ballo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

AMICI 25 - ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA - CHI SONO GLI ELIMINATI

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