A volte l’importante è tacere! | ad Amici 25 Emanuel Lo bacchetta Alessandra Celentano La maestra risponde piccata | Ma assolutamente no perché?

Durante la quarta puntata di “Amici di Maria De Filippi” trasmessa sabato 11 aprile su Canale 5, si è verificato un acceso scambio di battute tra alcuni insegnanti e coach della scuola. Emanuel Lo ha criticato Alessandra Celentano affermando che “a volte l’importante è tacere”, mentre lei ha risposto prontamente, chiedendo spiegazioni. La discussione ha coinvolto anche Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, contribuendo a un inizio di puntata molto movimentato.

La quarta puntata di “Amici di Maria De Filippi ”, in onda ieri sabato 11 aprile su Canale 5, si infiamma subito nella prima manche con un botta e risposta, senza esclusione di colpi, tra la squadra Alessandra Celentano-Rudy Zerbi e Anna Pettinelli-Emanuel Lo. Al centro c’è la sfida tra Emiliano di Alessandra Celentano contro Chiara di Emanuel Lo. La maestra specifica con un pizzico di polemica: “Emiliano non ha bisogno di supporti per ballare, a differenza di altri ballerini”. Il riferimento è ad Alessio della squadra concorrente. Ma il ballerino non ci sta e risponde: “Ho ballato da solo tutto il pomeridiano, adesso siamo al serale e c’è la possibilità di ballare con i professionisti, perché non approfittare? ”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “A volte l’importante è tacere!”: ad “Amici 25” Emanuel Lo bacchetta Alessandra Celentano. La maestra risponde piccata: “Ma assolutamente no, perché?” Triste lutto per Alessandra Celentano: il suo sfogo straziante mostra un altro volto della maestra di AmiciLutto per Alessandra Celentano: la maestra di Amici si mostra in una veste inedita con uno sfogo toccante che ha emozionato il web. «Alessandra Celentano ad Amici? Maria De Filippi non voleva», a distanza di anni la rivelazione: ecco chi l’ha dettoSvelato un retroscena clamoroso su Amici: Maria De Filippi inizialmente non voleva Alessandra Celentano nel suo talent.