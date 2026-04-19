Nella quinta puntata di “Amici di Maria De Filippi” i professori di danza Emanuel Lo e Alessandra Celentano si sono scambiati dure critiche reciproche. Emanuel Lo ha accusato la collega di essere egoriferita e di non rispettare la danza come la pensa lui, mentre la Celentano ha risposto con commenti severi, definendo le sue affermazioni chiacchiere da bar. Il confronto tra i due insegnanti ha caratterizzato la puntata, senza filtri né tentativi di mediazione.

Anche alla quinta puntata di “ Amici di Maria De Filippi” i due professori di danza contrapposti tra loro Emanuel Lo e Alessandra Celentano non si sono risparmiati sulle critiche reciproche. Stavolta a far discutere i due protagonisti del corpo docente è stato il ballerino Alessio, al centro del guanto di sfida con Nicola. La Celentano ha fatto leggere a Maria De Filippi una lettera indirizzata proprio ad Alessio: “Sono due anni che stai ad Amici e tra i compiti e i guanti, penso tu abbia fatto un po’ di tutto. Ti consegno un guanto su un passo a due che potrà esserti utile in tutti gli stili. Mi auguro che tu possa affrontarlo senza pensare di non essere all’altezza”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Amici 25, Emanuel Lo ai ferri corti con Alessandra Celentano: “Sei egoriferita, non esiste la danza come piace a te. Fai chiacchiere da bar a ogni lettera”

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