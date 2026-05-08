Amichevole Catania Inter U23 finisce 4-1 per i siciliani il test a porte chiuse | nei nerazzurri a segno Spinaccè

Si è disputata una partita amichevole tra le squadre Under 23 di Catania e Inter, giocata a porte chiuse. La squadra di casa ha ottenuto una vittoria con il punteggio di 4-1. Per la formazione nerazzurra è andato in rete il giocatore Spinaccè. La partita si è svolta senza la presenza di pubblico e senza trasmissioni ufficiali.

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di Paolo Moramarco Amichevole Catania Inter U23, test a porte chiuse che finisce con il successo per 4-1 dei siciliani: nei nerazzurri a segno Spinaccè. Dopo il pareggio contro il Ravenna, l’ Inter U23 è tornata in campo ieri pomeriggio per una nuova amichevole a campionato concluso, questa volta sul campo del Catania, club del girone C. La sfida, disputata a porte chiuse, si è chiusa con il successo dei siciliani per 4-1. La squadra allenata da Domenico Toscano, tecnico del Catania, ha sfruttato il test per preparare al meglio l’impegno nei playoff di Serie C, in programma dal prossimo 17 maggio. Per i padroni di casa si è trattato di una prova utile per ritrovare ritmo e condizione in vista della fase decisiva della stagione.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Amichevole Catania Inter U23, finisce 4-1 per i siciliani il test a porte chiuse: nei nerazzurri a segno Spinaccè Notizie correlate Leggi anche: Inter U23, finisce 0-0 il derby con l’Alcione Milano: nerazzurri non vincono da un mese Inter U23-Trento 2-1: Spinaccè e Zuberek segnano l’ingresso in zona playoffL’Inter U23 centra la sua seconda vittoria consecutiva, confermando l’ottimo stato di forma dopo il successo contro la Pro Vercelli. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il Catania segna a raffica nel test con l'Inter U23. Ecco com'è andata; Catania in ritiro, prima amichevole con l'Inter U23; A Veronello, poker del Catania sull'Inter U23 in amichevole; Serie C, Catania: amichevole contro l’Inter U23 senza pubblico e giornalisti. Inter U23, pesante sconfitta in amichevole: il Catania vince con un netto 4-1I nerazzurri di Vecchi, terminata la regular season, hanno affrontato in un test la seconda classificata del girone C di Serie C ... msn.com Il Catania segna a raffica nel test con l'Inter U23. Ecco com'è andataL’amichevole a porte chiuse che il Catania ha giocato a Veronello contro l’Inter U23 si è conclusa con una larga vittoria dei rossazzurri: 4-1 il finale. Al di là del punteggio era importante, per il ... lasicilia.it A Veronello poker del #Catania sull' #Inter U23 in amichevole x.com Catania, com'è andata l'amichevole contro l'Inter https://tinyurl.com/4fmyh4xy - facebook.com facebook